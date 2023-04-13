Порция оптимизма: китайский совет дня на четверг, 13 апреля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы Эксклюзив 32

Даже у тигра можно попросить о помощи, если энергии сложились благоприятно.

Порция оптимизма: китайский совет дня на четверг, 13 апреля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 13 апреля?

Четверг — очень хороший день. Потому что завтра пятница, а за ней и выходные. Одного этого факта достаточно для порции оптимизма. Вот с этим воодушевляющим настроем и стоит входить в этот новый день.

Совет дня: четверг очень благоприятен для просьб о помощи. Так что, если вам необходима моральная или материальная поддержка, обращайтесь за ней именно в этот день. Шансов, что вас услышат и помогут очень много.

Предостережение дня: держите эмоции под максимальным контролем. Нестабильное психическое состояние может спровоцировать цепную реакцию у окружающих.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

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0.03
Порция оптимизма: китайский совет дня на четверг, 13 апреля

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