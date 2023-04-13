Бывшая девушка Киркорова описала его возлюбленную и рассказала о свадьбе

Знаменитости встречались в прошлом, но теперь поддерживают хорошие отношения. В какие тайны артист посвящает своих друзей?

Диджей и модель Катя Гусева скоро станет женой адвоката Михаила Сазанова. Еще в начале весны женщина сообщила, что возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца. Свадебное торжество обещает быть красивым, в списке гостей оказались близкие и друзья пары. Среди них ожидается и певец Филипп Киркоров, с которым диджей много лет поддерживает хорошие отношения. Когда-то знаменитостей связывало нечто большее, чем дружба — роман.

Сегодня романтическая связь между звездами в прошлом. Исполнитель много раз влюблялся и даже сейчас его сердце не свободно. Какая именно девушка покорила его — неизвестно. По словам Гусевой, вокалист скрывает своих избранниц от публики.

«Я не знаю, в кого он сейчас влюблен, он это скрывает. Но мне кажется, с Филиппом должна быть однозначно яркая, роковая, успешная, популярная девушка, потому что Филипп любит талантливых людей», — сказала модель в беседе с изданием «Страсти».

Также Катя Гусева высказалась о переменах во внешности поп-короля. Она отметила, что пластические операции действительно омолодили певца. Гусева обратила внимание на подтянутую фигуру исполнителя, которая, по ее словам, «выглядит роскошно». Теперь диджей надеется поскорее увидеть друга на своей свадьбе, чтобы рассмотреть поближе все изменения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киркоров ответил на критику внешности после пластики и слухи про двойников.