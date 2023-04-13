Не идти на поводу: как перевоспитать избалованного ребенка

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Полина Долгова
Полина Долгова 48

Психолог Дербенева: перевоспитать избалованного ребенка помогут семейные правила

Не идти на поводу: как перевоспитать избалованного ребенка

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Почему необходимо задуматься родителям, а не детям?

В избалованности ребенка чаще всего виноваты родители, которые допускают ошибки в воспитании. Чтобы изменить поведение капризного чада, нужно в первую очередь поменять семейные правила и подходы. Об этом рассказала практикующий психолог Наталия Дербенева в интервью изданию Газета.ру.

Эксперт отметила: чтобы понять, почему ребенок ведет себя определенным образом, нужно задать самому себе несколько вопросов. Во-первых, почему вы покупаете так много подарков? Какие ощущения наблюдаются, когда вы поддаетесь на манипуляции малыша и выполняете то, чего сами не хотели бы? Ответы на эти вопросы помогут понять, над чем именно стоит работать в будущем.

Психолог советует, что не стоит помогать ребенку одеваться, если он может сделать это самостоятельно. Также не стоит убирать за ним игрушки и покупать сладости. Это важно во избежание истерики.

По словам эксперта, желательно сделать устав семьи, в котором будут прописаны семейные правила. Благодаря им будет проще говорить ребенку «нет», даже если это подтолкнет малыша на очередные капризы.

«Важно, чтобы в семье были границы и иерархия, которые родители последовательно соблюдают», — говорит Наталия Дербенева.

Например, правило может быть такого вида: «перед сном мультики смотреть нельзя». Как бы ребенок не сопротивлялся, нельзя идти у него на поводу. Правило есть правило. Нужно объяснить ему, что вы понимаете его переживания, но каждый член семьи должен соблюдать устав.

Также Наталия Дербенева советует вводить для ребенка личные обязанности, за которые он будет нести ответственность. Когда подросток будет их выполнять, ему достанутся поощрения и подарки. Например, следует доверить ребенку убирать за собой игрушки, мыть свою грязную тарелку, заправлять кровать. Не нужно делать за него то, что он и так может сделать сам. Надо поощрять самостоятельность и разрешать делать ошибки, это помогает детям получать личный опыт.

Психолог подытоживает, что стимулы могут быть не только в виде подарков и сладостей, детям достаточно чувствовать любовь, поддержку, слышать добрые слова. Также важно физически проявлять поощрения: обнимать, целовать, говорить комплименты, гладить по голове за проделанную работу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как убедить подростка бросить курить вейп.

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