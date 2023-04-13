Шуфутинский раскрыл правду о настоящем Резнике: «Мало, но емко»

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 465

Михаил Шуфутинский узнал истинное лицо Резника после встречи за границей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Человеческие качества поэта поразили музыканта после давней встречи в эмигрантском варьете.

Российский певец Михаил Шуфутинский признался, какие качества поэта Ильи Резника вызывают у него восхищение. Звездный автор — не только профессионал с большой буквы — как человек он тоже заслуживает огромного уважения, уверен артист. Своим мнением он поделился в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

Легенда русского шансона отметил, что никогда не был с Резником в очень близких отношениях. Однако при любой встрече поэт сходу умеет находить общие темы для разговора. И как всегда, диалоги получаются душевными и глубокими.

«Я всегда получал удовольствие от общения с ним, потому что он человек невероятно глубокий. Говорящий мало, но очень емко», — охарактеризовал поэта музыкант.

Особенно в память артисту запала одна из давних встреч. Она случилась, когда артист жил еще за границей — судьба свела знаменитостей в эмигрантском варьете. Шуфутинский там выступал с концертными номерами, а Резник режиссировал шоу. Приветливость поэта тогда ошеломила музыканта — как будто вчера виделись, вспоминает он.

«Я прихожу, а он как ни в чем не бывало говорит: „Привет, Миш. Ну что, как живешь, что поешь?“ Я так обрадовался, когда приехал и встретил родное лицо среди всех этих Америк, Израилей и всяких других пустошей. Хороший он очень человек», — добавил знаменитость.

Артист счастлив, что за все эти годы сумел сохранить с Ильей Резником теплые отношения. Он по-прежнему следит за его творчеством и радуется любым успехам товарища. Вот и последний концерт поэта в Москве к его 75-летию до глубины души тронул Михаила Шуфутинского. Музыкант хоть и не присутствовал на нем, но посмотрел видео с мероприятия.

«Я очень рад, что он энергичный, красивый человек, что у есть к нему любовь народная — к его стихам, его песням. Я ему желаю творческого долголетия огромного», — пожелал он знаменитости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Михаил Шуфутинский относится к рэпу.

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