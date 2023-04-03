Знаменитый шансонье знаком с современным направлением не по наслышке. В жизни ему приходилось сталкиваться с рэпом не только из-за музыкальной карьеры.

Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский рассказал о своем отношении к рэпу и работам с молодыми исполнителями. Своим мнением о современной музыке и планами на будущее шансонье поделился во время конференции, посвященной его 75-летию.

Исполнитель отметил, что он неоднократно пел дуэтом с молодыми рэперами. Пару лет назад он совместно с ST выпустил песню и клип «Счастье любит тишину». В прошлом году благодаря Егору Криду по-новому зазвучал старый хит Шуфутинского «Третье сентября».

«Тоже очень хороший клип, многомиллионные просмотры были. Я доволен, что он получился удачный, Егор меня тоже так вдохновил, потому что он человек молодой, энергичный, талантливый, невероятно замешанный во все это, в этот процесс съемочный», — поделился воспоминаниями Шуфутинский.

Эстрадный певец добавил, что работа в дуэте — это серьезная «заявка», в который многое должно сложиться. Чтобы два человека запели вдвоем просто песни мало — нужна общая линия или, наоборот, непреодолимый конфликт, отметил музыкант.

«Я бы мог спеть с Рик Россом, кого вы еще хотите? Ну понимаете, что много молодых талантливых людей у нас в России. Конечно, я хотел бы со многим попробовать. Если бы мне предложили, я бы согласился. Я не ищу этого, но если мне предложили бы, наверное, я согласился бы, если человек заинтересовал и увлек своей идеей», — признался он.

Михаил Шуфутинский рассказал, что рэп пришел в Россию из Америки, но его нельзя назвать «музыкой черных». По его словам, рэп — это музыка улиц, которая может позволить себе не срезать острые углы, а говорить правду, как она есть.

«Рэп — это, в общем, своеобразный шансон, только такой английский, ну западный английско-американский, скажем так», — добавил певец.

Оказалось, что шансонье взаимодействует с рэпом намного ближе, чем может показаться. Его младший сын Антон после переезда в Лос-Анджелес увлекся этим жанром. По выходным наследник Шуфутинского собирал в подвале дома друзей, где они сочиняли и «шпарили рэп». Тихий и спокойный район с субботы по воскресенье вздрагивал от громких колонок, вспоминает звезда отечественного шоу-бизнеса.

Исполнитель подчеркнул, что по стопам Антона пошел и его ребенок — один из внуков Шуфутинского Ной.

«Он вообще сейчас довольно известный человек в этом жанре. Он много выступает в Израиле, много выступает в Англии, еще где-то. Он выпустил альбом свой. Он такой рэпер, хотя высшее образование у него по другой специальности. Он этим занимается очень серьезно, и у него очень удачно получается», — заключил исполнитель.

Ранее 5-tv.ru писал, что 74-летний Михаил Шуфутинский мечтает о третьем ребенке.