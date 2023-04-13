Подросток открыл стрельбу из пластмассового пистолета в школе Петербурга

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 63

Вопиющий инцидент произошел в Калининском районе города. Что сейчас происходит на месте событий?

Подросток открыл стрельбу из пластмассового пистолета в школе Петербурга

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Подросток устроил опасные игры со стрельбищами в школе Петербурга. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в образовательной организации, расположенной в Калининском районе города.

По имеющимся данным, несовершеннолетний стрелял из пластмассового пистолета пластмассовыми пульками. Вот только в результате есть пострадавшие. Их, по предварительной информации, всего четверо. Также предполагается, что все они являются одноклассниками шутера.

«Детей увезли на освидетельствование, [у них] синяки от пулек», — подчеркивал источник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за стрельбу в школе Казани, где погибло более 20 человек, молодой человек Ильназ Галявиев получил пожизненное тюремное заключение.

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