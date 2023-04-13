Казанский стрелок Ильназ Галявиев получил пожизненное заключение

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 2 394

Молодой человек ранее раскаивался и отмечал, что слова извинений не вернут погибших в страшной трагедии.

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид

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Тема:
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Верховный суд Татарстана вынес приговор Ильназу Галявиеву, два года назад устроившему стрельбу в гимназии Казани. Молодой человек признал свою вину по всем пунктам обвинения (убийства, покушения, незаконное изготовление и хранение взрывчатки, умышленное уничтожение имущества), тем не менее принято решение приговорить его к пожизненному заключению.

Трагедия, унесшая жизни семерых детей и двоих взрослых, произошла 11 мая 2021 года в казанской гимназии № 175. Ильназ Галявиев, являвшийся бывшим выпускником учреждения, проник в здание с оружием и открыл огонь. Количество пострадавших в результате атаки оценивалось в 23 человека, а всего потерпевшими по делу проходили 140 лиц.

Молодого человека задержали сразу же на месте произошедшего, а позднее заключили под стражу. Сам Галявиев признавался, что в момент совершения преступления ощущал себя «богом». Тем не менее проведенные экспертизы признали «стрелка» вменяемым.

Как отмечало следствие, готовиться к совершению преступления Ильназ начал еще за полгода — достал ружье Hatsan Escort Guard и 500 патронов к нему, а также самостоятельно изготовил взрывчатку.

Находясь в СИЗО, Ильназ Галявиев раскаивался, просил извинений и отмечал, что слова не вернут погибших людей. Между тем, вспоминая страшные события, он признавался, что многое могло остановить его от совершения преступления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по информации председателя СК РФ Александра Бастрыкина, Ильназ Галявиев готовился к преступлению несколько месяцев под воздействием деструктивной субкультуры.

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