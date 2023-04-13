Путин и Мутко обсудили введение льгот на покупку вторичного жилья

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Для каких категорий граждан в первую очередь будут предусмотрены скидки?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Ввести льготы на покупку жилья не только в новостройках, но и на вторичном рынке по всей стране — такое предложение Владимир Путин обсудил сегодня на встрече в Кремле с генеральным директором «ДОМ. РФ» Виталием Мутко.

Как отметил президент, в правительстве сейчас обсуждаются дополнительные меры поддержки семей. В том числе, расширение программы льготной семейной ипотеки.

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