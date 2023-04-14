В США задержали предполагаемого виновника утечки секретных документов Пентагона

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 27

Задержание обошлось без каких-либо эксцессов. Подозреваемый не оказал сопротивления.

В США задержали предполагаемого виновника утечки секретных документов Пентагона

Фото: www.globallookpress.com / Christina Horsten

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Сотрудники правоохранительных органов США задержали предполагаемого виновника утечки секретных документов Пентагона Джека Тейшейру. Об этом сообщил министр юстиции, генеральный прокурор страны Меррик Гарленд.

«Министерство юстиции задержало Джека Тейшейру в связи с расследованием о несанкционированной передаче секретной информации, касающейся национальной безопасности США. Тейшейра является служащим ВВС Национальной гвардии США», — сказал Гарланд журналистам.

Как отметил министр, задержание обошлось без каких-либо эксцессов, сопротивления мужчина не оказал. Джеку Тейшейре предстоит предстать перед окружным судом в Массачусетсе.

Об утечке данных Пентагона стол известно 6 апреля. Около 100 документов с грифом «Совершенно секретно» оказались в открытом доступе. В файлах речь шла о ситуации в зоне СВО, западной поддержке Украины, а также слабых местах ВСУ. Кроме того из них стало известно о слежке американских разведслужб за многими политиками мировой величины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США строят новые биолаборатории на Украине.

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