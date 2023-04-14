Турция решила продолжать покупать газ у России после разработки нового месторождения

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 23

99,5% потребностей страны в природном газе удовлетворяются поставками именно из-за рубежа, отметил генеральный директор Турецкой нефтяной компании Мелих Хан Бильгин.

Турция решила продолжать покупать газ у России после разработки нового месторождения

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn

Читайте нас в: Дзен Новости

Турция будет продолжать покупать газ у России даже после начала добычи сырья с месторождения «Сакарья» в Черном море. Об сообщил генеральный директор Турецкой нефтяной компании (TPAO) Мелих Хан Бильгин в беседе с ТАСС.

«99,5% потребностей в природном газе удовлетворяются поставками не только из РФ, есть также другие поставщики. Но, конечно, собственный газ привнесет определенного рода баланс в этом вопросе. В любом случае я уверен, что Турция будет как покупать, так и продавать газ», — сказал Мелих Хан Бильгин.

Вместе с тем он добавил, что разработка «Сакарьи» позволит Турции обсуждать скидки на газ с другими странами. Но на данный момент не стоит вопроса об этом, заключил турецкий топ-менеджер.

Месторождение «Сакарья» было обнаружено в 2020 году. Запасы газа там оцениваются более чем в 400 миллиардов кубических метров. На начальном этапе на этом участке планируется добывать около десяти миллионов кубических метров газа в сутки. А к 2028 году объем суточной добычи должен составить 40 миллионов кубометров — это порядка 15 миллиардов кубических метров в год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем угрожали президенту Турции Реджепу Эрдогану из-за нежелания пропускать Финляндию в НАТО.

+2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
81.68
-0.41 90.00
0.24
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 апре...

Последние новости

5:58
У русских выявили повышенный риск тяжелой формой лихорадки Западного Нила
5:45
Жанна Агузарова вернула себе былое лицо после неудачной пластики и показала фото
5:32
Мадуро послал представителя Госдепа США: «Предлагаю этому гринго пойти к черту»
5:19
Рудковская пообещала поставить SHAMAN на коньки для российского «Евровидения»
5:06
Турция решила продолжать покупать газ у России после разработки нового месторождения
4:42
Тонут самолеты: на Флориду обрушились рекордные ливни

Сейчас читают

"Мозг взрывался": режиссер фильма "Вызов" Шипенко о тяготах и изнанке космических съемок
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 апреля, для всех знаков зодиака
«Неестественный, весь в наколках»: что известно о сообщнике устроившей теракт Треповой
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео