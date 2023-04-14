Турция решила продолжать покупать газ у России после разработки нового месторождения

Турция будет продолжать покупать газ у России даже после начала добычи сырья с месторождения «Сакарья» в Черном море. Об сообщил генеральный директор Турецкой нефтяной компании (TPAO) Мелих Хан Бильгин в беседе с ТАСС.

«99,5% потребностей в природном газе удовлетворяются поставками не только из РФ, есть также другие поставщики. Но, конечно, собственный газ привнесет определенного рода баланс в этом вопросе. В любом случае я уверен, что Турция будет как покупать, так и продавать газ», — сказал Мелих Хан Бильгин.

Вместе с тем он добавил, что разработка «Сакарьи» позволит Турции обсуждать скидки на газ с другими странами. Но на данный момент не стоит вопроса об этом, заключил турецкий топ-менеджер.

Месторождение «Сакарья» было обнаружено в 2020 году. Запасы газа там оцениваются более чем в 400 миллиардов кубических метров. На начальном этапе на этом участке планируется добывать около десяти миллионов кубических метров газа в сутки. А к 2028 году объем суточной добычи должен составить 40 миллионов кубометров — это порядка 15 миллиардов кубических метров в год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем угрожали президенту Турции Реджепу Эрдогану из-за нежелания пропускать Финляндию в НАТО.