Жанна Агузарова вернула себе былое лицо после неудачной пластики и показала фото
Для возвращения природной красоты певице, скорее всего, снова пришлось обратиться к хирургам.
Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky
Певица Жанна Агузарова вновь шокировала публику своим внешним видом. Однако на этот раз удивление получилось приятным. Знаменитость вернула себе было лицо и выложила фото в личном блоге.
Увидев артистку, поклонники уверенно сошлись во мнении — без пластической операции вернуть себе природную красоту было бы невозможно. По всей видимости, Жанна Агузарова вновь обратилась к пластическим хирургам.
Агузарова вернула аккуратные губы и избавилась от филлеров.
В последние годы певица сама на себя была не похожа: огромные губы, сделанные скулы, широкие брови. Поклонники просили знаменитость остановиться. И она услышала. На опубликованном снимке Агузарова запечатлена с аккуратными губами, на лице не видно кожных наполнителей.
«Наконец-то врачам удалось исправить допущенные ранее огрехи»;
«Тот самый случай, когда операция была жизненно необходима»;
«Как хорошо, когда можно исправить ошибки», — порадовались фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной разделась догола и показала публике снимок.
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