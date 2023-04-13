Соблюдай дистанцию! Принцу Гарри поставили условия во время коронации Карла III

Родственники не стали отказывать свободолюбивому наследнику в посещении церемонии, но все же постарались приструнить его.

Разрешившие принцу Гарри присутствовать на коронации Карла III выставили определенные условия. Так, на торжественное событие герцог Сассекский не только прибудет без своей жены и детей, но и не сможет принять участие в королевской процессии после службы, сообщило издание Daily Mail.

Также принц Гарри не сможет подняться на балкон Букингемского дворца вместе с другими родственниками - ни на коронации отца, ни на каких-либо других торжествах. Кроме того, он прилетит в Лондон буквально на несколько часов. После мероприятия тут же отправится в Калифорнию к жене и детям.

«Он преданный семьянин и захочет вернуться к своим детям как можно скорее. Так что это будет беглый визит. Уже через несколько часов после коронации Карла Гарри вернется домой к своей семье», — отметил близкий к королевской семье источник.

Однако папа хоть и увидит сына на несколько часов, но все равно уже невероятно счастлив. При этом он расстроен тем, что сын приедет без жены и детей.

«Он понимает ситуацию, но ему все равно грустно, и он разочарован тем, что не увидит Меган и своих внуков», — поведал другой источник.

Отношения принца Гарри с семьей начали ухудшаться с 2020 года. Тогда он и его жена Меган Маркл потеряли возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул. В США пара приобрела дом в Санта-Барбаре. Со временем отношения Гарри и Меган с родственниками так и не наладились. В последние же месяцы скандал и взаимные претензии лишь усугубили ситуацию в королевской семье. Как дальше будут складываться отношения родственников, неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сможет ли Карл III пойти вразрез с многовековыми традициями Англиканской церкви во время коронации.