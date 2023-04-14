Мария Вебер готовится спасти российское кино от бездарностей: «Полный провал»

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 164

Мария Вебер планирует вернуться в российское кино и спасать его от бездарностей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Сейчас солистка «Тутси» больше сосредоточена на певческой карьере. Но пришло время вспомнить старое.

Выпускница «Фабрики звезд» и солистка группы «Тутси» Мария Вебер объявила о неожиданном решении спасать российский кинематограф. Несмотря на то, что знаменитость сейчас больше сосредоточена на музыкальной карьере, надежды серьезно заявить о себе в киноискусстве она не теряет. Об этом артистка рассказала в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

Исполнительница хита «Самый, самый» признается, что идея о кино посетила совершенно случайно: артистка как-то включила телевизор, а на экране ни новых лиц, ни талантов.

«Посмотрела тут я отрывок какого-то сериала на модном канале нашем и поняла, что полный провал. Надо идти в кино и спасать ситуацию. Я возмущена, что одни и те же лица. Почему нет новых, талантливых, красивых людей. Как ни включу телевизор, одни и те же актеры, роли. Может, продюсеры боятся брать новых артистов… Но я считаю, что актеров должно быть много, как и певцов сейчас — молодых талантливых», — поделилась знаменитость в кулуарах праздничного открытия бутика Омара Байрамова.

Певица добавила, что уже сейчас озадачена поисками киноагента, чтобы претворить свой план в жизнь.

«Уже очень скучаю по съемкам и все, я созрела снова возвращаться», — призналась она.

К слову, поселений раз зрители видели Марию Вебер на экране в 2019 году в картине «Я не такой, я не такая», где ей досталась роль второго плана. До этого сразу в нескольких кинопроектах «фабриканта» появилась в 2015-м. Также у артистки есть театральный опыт, который она нарабатывала после окончания Российского института театрального искусства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с Ольги Бузовой требуют взыскать один миллион долларов из-за отказа рекламировать вино.

+8° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 23%
81.50
-0.18 90.16
0.16
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 апре...

Последние новости

18:22
«Закулисные истории»: какие секс-тайны скрывает брак Макрона и его 70-летней жены
18:14
Сюрприз на сюрпризе: таро-прогноз на неделю с 17 по 23 апреля
18:03
Мария Вебер готовится спасти российское кино от бездарностей: «Полный провал»
17:52
Северная Корея испытала новую баллистическую ракету «Хвасон-18»
17:38
«Проиграли все суды»: представитель Бузовой отреагировал на иск к звезде
17:26
Минобороны РФ показало кадры уничтожения польской установки «Краб»

Сейчас читают

Что такое высшая степень боеготовности, объявленная Шойгу
Жених на 10 лет младше: дважды разведенную Гагарину снова позвали замуж
Спокойствие требует жертв: почему на антидепрессантах люди стремительно полнеют

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео