С Бузовой требуют взыскать $1 млн из-за отказа рекламировать вино

Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск от винной компании, адресованный российской певице, телеведущей и блогеру Ольге Бузовой, а также музыкальному лейблу «Арчер Мьюзик Продакшнс». Компания требует взыскать убытки в более чем один миллион долларов. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Уточняется, что истец заключил лицензионный договор на использование товарного знака одной из марок вина, который недавно появился на рынке от имени Ольги Бузовой. Компания «Арчер Мюзик Продакшнс» приняла обязательство о рекламной поддержке продвижения товаров и сервисов. Заключая договор, Бузова дала разрешение использовать ее имя и образ на алкогольной продукции и в медийном поле.

При этом позже сама певица уведомила компанию о том, что отказывается от соглашения использовать ее изображение и имя на бутылках вина. В связи с этим руководство организации заявило, что имеет право требовать возмещения убытков, так как истец был вынужден избавиться от продукции.

«Истец просит взыскать солидарно с ответчиков в счет понесенных убытков один миллион 150 тысяч долларов по курсу ЦБ РФ на день исполнения решения, расходы по утилизации продукции в размере 1 558 999.12 рублей», — сообщили в суде.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова призналась в травле со стороны влиятельных людей.