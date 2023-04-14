«Кто мы такие»: Metallica впервые за семь лет выпустила новый альбом

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 26

Metallica впервые за семь лет выпустила новый альбом 72 Seasons

«Кто мы такие»: Metallica впервые за семь лет выпустила новый альбом

Фото: www.globallookpress.com / Ricardo Rubio

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Релиз, в который вошли 12 треков, получил название 72 Seasons. Какую концепцию группы он раскрывает?

Группа Metallica впервые за семь лет выпустила новый альбом под названием 72 Seasons. Об этом сообщили сами музыканты на странице коллектива в Twitter.

Причем новые композиции имеются в открытом доступе в Сети, в том числе на YouTube.

В новый релиз вошли 12 треков, над ними работали основатель группы и вокалист Джеймс Хэтфилд, барабанщик Ларс Ульрих, а также гитарист Кирк Хэммет и бас-гитарист Роберт Трухильо.

Это 11 по счету альбом Metallica. Изначально предполагалось, что поклонники услышат его еще в ноябре 2022-го — на затравку им тогда был выпущен клип на песню Lux Æterna, однако остальной музыкальный материал пришлось подождать еще несколько месяцев: 30 марта прозвучала заглавная композиция трека 72 Seasons и только 14 апреля стал доступен весь релиз.

«72 сезона. Первые 18 лет нашей жизни, которые формируют наше истинное или ложное „я“. Концепция, согласно которой наши родители сказали нам, „кто мы такие“. Возможная привязка к тому, что мы за личности», — объяснил на странице альбома его главный посыл Джеймс Хэтфилд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что продюсер Виктор Дробыш резко высказался о патриотических песнях.

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