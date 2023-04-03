«Народ не обманешь»: Дробыш резко высказался о патриотических песнях

Продюсер считает, что «прогибание под время» не помогает собрать аудиторию.

Известный продюсер Виктор Дробыш заявил, что патриотические песни не гарантируют артисту успех. В беседе с Teleprogramma.pro композитор высказал мнение о том, что истинный музыкант должен делать качественную музыку, а не пытаться «купить» любовь слушателей.

«Можно стать глубоко патриотическим певцом, прославлять все, что угодно и при этом не собирать ничего», — отметил продюсер.

По словам Дробыша, слушателей нельзя заставить купить билет на концерт или скачать новый альбом, если артист не сможет вызвать искреннюю любовь, а его песня не «зайдет в душу». Поэтому качество музыки и отношение к ней — залог успеха музыканта. А дань времени не поможет получить признание.

О будущем российских музыкантов, покинувших страну, Дробыш не стал загадывать. По его мнению, время все расставит на свои места.

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