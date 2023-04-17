Спрос растет: российские дизайнеры продолжают удивлять

Связано ли успешное развитие отечественной fashion-индустрии с уходом западных брендов?

В последние годы все чаще и чаще общественность обращает внимание на российских дизайнеров, а уход западных брендов не смог надломить отечественную fashion-индустрию. О тенденциях российской моды столичная элита порассуждала на открытии бутика Win Way Омара Байрамова. Поддержать бизнесмена пришло много звездных гостей: Катя Лель, Ирина Ортман, Артем Кривда, Ivan, Саша Градива, Олеся Константинова, диджей Катя Гусева и другие.

Белорусский певец Ivan признался, что не считает себя модником, при этом он только рад открытию нового бутика. На само мероприятие артист пришел в черной рубашке отечественного бренда.

«Я считаю, это здорово. Давно бы пора. <…> Я считаю, что это очень круто и нужно было это делать давным-давно», — рассказывает артист.

Певица Саша Градива назвала себя «модницей до мозга костей» и призналась, что часто покупает одежду от российских дизайнеров.

«У нас безумно талантливые именно визуально люди. <…> Под визуальным талантом я подразумеваю художников, дизайнеров мебели, одежды. <…> Настолько тонко чувствовать моду. Я думаю, что немного стран в мире могут этим похвастаться», — поделилась своим мнением артистка.

Как объяснил Омар Байрамов, уход западных брендов никак не повлиял на его путь в fashion-индустрии. Свой первый магазин он открыл еще в далеком 2016 году.

«Я занимаюсь этим бизнесом уже восьмой год, и мне никогда не мешали западные бренды. Если бы мне мешали эти бренды, наверное, за семь лет маленький локационный бутик в Сочи не стал столь популярным, чтобы сейчас открыть его в Москве. <…> Все об этом говорят сейчас, что ушли бренды. Мы об этом говорим-говорим, но вы видите реально какой-то такой бум и взрыв? Я лично не вижу», — делится бизнесмен.

Омар Байрамов убежден, что среди отечественных дизайнеров много талантливых, горящих и трудолюбивых людей, именно по этой причине российские бренды являются востребованными на рынке.

По мнению певицы Ирины Ортман, отечественная одежда отличается хорошим качеством, однако в связи с этим есть и определенные последствия.

«Цены кусаются, это недешево. <…> Как правило, зачастую оправдано. Потому что это качественные фабрики отшивают, качественные ткани. И труд свой российские дизайнеры, видимо, тоже ценят», — рассказывает Ортман.

Поэтому, несмотря на хорошее качество и интересные фасоны одежды, россияне предпочитают масс-маркет. Однако, по мнению самого Байрамова, эту проблему можно избежать, наладив собственное производство в стране.

«К сожалению, когда мы привыкли на протяжении многих лет пользоваться западными, европейскими ресурсами, в определенный момент, когда закрывают входы и выходы, людям становится сложно, потому что никто этим не занимался. <…> Сейчас все дороги здесь и сейчас внутри страны открыты. Наверное, людям надо перебороть этот страх и просто начать действовать. <…> Я уверен, найдутся смельчаки, которые начнут и производство делать классное. Я думаю, они уже есть, просто мы пока не знаем», — считает бизнесмен.

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