Заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ в Самарканде: главное

Не оставляет Запад и попыток разжечь новые конфликты вокруг границ России. В планах США — открыть «второй фронт» в Грузии или Молдавии. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в Самарканде, где прошло заседание совета министров иностранных дел СНГ. Также состоялись и двусторонние встречи с представителями дружественных стран. Корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев обо всем рассказал в подробностях.