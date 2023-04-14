Заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ в Самарканде: главное

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Какие темы глава МИД России Сергей Лавров обсудил с коллегами?

Фото, видео: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Не оставляет Запад и попыток разжечь новые конфликты вокруг границ России. В планах США — открыть «второй фронт» в Грузии или Молдавии. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в Самарканде, где прошло заседание совета министров иностранных дел СНГ. Также состоялись и двусторонние встречи с представителями дружественных стран. Корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев обо всем рассказал в подробностях.

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Заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ в Самарканде: главное

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