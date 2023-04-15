Звезда КВН Якушев вспомнил смерть мамы: «Захлебнулась рвотными массами»

Печальный исход от пристрастия к алкоголю ожидал и юмориста, если бы он вовремя не одумался.

Звезда КВН Александр Якушев, избавившийся от алкогольной зависимости десять лет назад, рассказал, как потерял самого любимого человека — маму. Как оказалось, у родительницы были те же проблемы, что и юмориста. Они и спровоцировали трагедию.

Жизнь мамы Якушева стала идти под откос после расставания с супругом. На тот момент юмористу было около 20 лет. Из-за семейных неурядиц женщина начала выпивать. В один из таких дней она купила себе алкоголь, а придя домой, пошла с ним в ванную. Долгое время ее не было. Якушев вместе с братом стали волноваться, стучать и звать маму. Но в ответ была тишина.

«Брат ворвался, а она уже захлебнулась в рвотных массах. Обычный несчастный случай. Приехала скорая, врачи констатировали смерть», — вспомнил юморист в подкасте Ивана Абрамова на YouTube.

Трагедия не прошла для Якушева бесследно. Возможно, именно из-за нее он в последствие и сам пристрастился к рюмке. Пил, пока не почувствовал себя плохо. Медики диагностировали некроз поджелудочной железы. Для сохранения жизни ему удалили часть органа. Но даже после операции медики не давали гарантий на восстановление. Только в тот момент он осознал ценность своей жизни. Взял себя в руки, перестал употреблять алкоголь, наладил свою жизнь и здоровье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мама спасла Дарью Мороз от трагической гибели.

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