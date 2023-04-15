Спецназ и армия Судана вступили в бой за штаб-квартиру ВВС
Столкновения идут в разных районах суданской столицы Хартума, в медучреждения города доставляют десятки раненых.
Фото: Reuters / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
Армия Судана и национальные Силы быстрого реагирования (SRF) ведут бой возле штаб-квартиры военно-воздушных сил страны к югу от Хартума. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на очевидцев.
Уточняется, что силы спецназа пытаются взять под контроль управление ВВС Судана, а регулярная армия оказывает сопротивление.
До этого сообщалось, что военные Судана нанесли авиаудары по базам спецназа около Хартума. Бои сейчас идут в разных районах суданской столицы, однако эпицентр находится на юге, около президентского дворца.
В медучреждения города доставляют десятки пострадавших в результате столкновений. В связи с этим комитет врачей Судана призвал медиков Хартума заступить на дежурства в больницах, где сейчас больше всего раненых.
В МИД РФ выразили обеспокоенность боестолкновениями в Судане и призвали стороны к прекращению огня.
«Призываем стороны конфликта проявить политическую волю и сдержанность и предпринять неотложные шаги к прекращению огня. Исходим из того, что любые разногласия могут быть урегулированы путем переговоров», — сказано в заявлении на сайте МИД.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Силы быстрого реагирования Судана захватили Республиканский дворец в Хартуме — рабочую резиденцию правительства страны.
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