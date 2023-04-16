Два самолета с российским ядерным топливом вылетели из Финляндии

Страна используется в качестве транзитной, поскольку воздушное сообщение между Россией и Европой закрыто.

Два самолета с российским ядерным топливом вылетели накануне из Финляндии, сообщил представитель Центра радиационной безопасности STUK Петтери Тииппана.

«Два самолета с российским ядерным топливом покинули аэропорт Хельсинки-Вантаа в субботу поздно вечером», — написал он в Twitter.

Куда именно направили российское топливо, не уточняется.

Это уже как минимум третий случай, когда российское топливо отправляется заказчикам через аэропорты Финляндии. Страна используется в качестве транзитной, поскольку воздушное сообщение между Россией и Европой закрыто.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после вступления Финляндии в состав НАТО в стране задумались о смене демилитаризованного статуса Аландских островов. Если Хельсинки пойдут на такой шаг, то это нарушит действующее соглашение с Россией.