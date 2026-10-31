Лавров усомнился в роли Европы как гаранта договоренностей по Украине

Европейские страны стремятся подключиться к переговорам по Украине, однако их возможная роль должна оцениваться с учетом предыдущего опыта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Антона Золотницкого на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран G20 в Атланте.

Поводом стал резонанс в Европе после телефонных разговоров президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре с президентом России Владимиром Путиным.

«То, что европейцы хотят втиснуться в переговорный процесс, это всем заметно», — сказал Лавров.

По его словам, европейские страны не хотят оставлять переговоры только России и США, которые планируют трехстороннюю встречу в Абу-Даби с участием украинских экспертов.

При этом глава МИД подчеркнул, что вопрос заключается не столько в желании Европы участвовать, сколько в том, что она способна реально привнести в переговорный процесс.

Лавров напомнил сразу о нескольких эпизодах, когда европейские государства уже выступали гарантами договоренностей по Украине.

Первым он назвал соглашение февраля 2014 года между тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, гарантами которого выступили Франция, Германия и Польша. По оценке министра, после нарушения этих договоренностей европейские страны не добились их выполнения.

Вторым примером стали Минские соглашения, где гарантами выступили Германия и Франция.

«Признались потом сами и немцы, и французы, что ничего они выполнять не собирались», — заявил Лавров.

Третьим эпизодом министр назвал встречу «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года. Тогда, по его словам, стороны вновь подтвердили необходимость выполнения Минских соглашений, в том числе положения об особом статусе Донбасса.

«Шансов у них было предостаточно за последние 12 лет. И они делом доказали, что их репутация не может не учитываться, когда они в очередной раз захотят какими-то гарантами поработать», — подчеркнул глава МИД.

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