Владимир Машков сказал, каким людям нечего делать в актерской профессии

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 62

Владимир Машков заявил, что актерам без мечты нечего делать в профессии

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Народный артист сыграл одну из главных ролей в фильме «Вызов», исполнившем мечту миллионов людей — стать ближе к космосу.

Народный артист РФ Владимир Машков уверен, что кино и театр — это сферы, в которых работают мечтатели. Без способности придумывать собственный мир, без вдохновения и фантазии, без способности выходить за рамки реальности невозможно творить и создавать прекрасное. Своими мыслями актер поделился в интервью автору и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко. И себя он назвал, безусловно, мечтателем.

«У меня даже профессия такая… Если в нашей профессии человек лишен мечты и воображения, это не его профессия», — сказал Машков.

Артист сыграл одну из главных ролей в фильме «Вызов». В Государственном Кремлевском дворце (ГДК) и столичном кинотеатре «Октябрь» прошли премьерные показы картины, приуроченные ко Дню космонавтики. Это первая в истории кинематографа лента, снятая в космосе — актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко 12 дней провели на Международной космической станции, чтобы снять часть эпизодов.

«Мне кажется, количество мечтающих о космосе, о Вселенной людей всегда было одинаковое. Каждый человек, поднимающий голову наверх, мечтает о других мирах, но не ради того, чтобы избавиться от Земли, а ради того, чтобы принести новые знания, освоить это пространство. А у тех единиц, кто добивается своей цели, конечно, это уже судьба», — отметил Машков.

По словам народного артиста, если сегодняшние дети будут так же живо интересоваться космической сферой — «отраслью на вершине знаний» — добиваться успехов, становиться профессионалами, Россию ждет большой прорыв.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Юлии Пересильд удалось получить главную роль в фильме «Вызов» и отправиться на МКС.

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