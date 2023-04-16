Осужденного за похищения в Индии экс-депутата и его брата убили в прямом эфире

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Киллеры подобрались к своим жертвам, затесавшись в ряды журналистов.

Фото, видео: Reuters ; 5-tv.ru

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В Индии в прямом эфире убиты известный экс-политик Атик Ахмед и его брат, которые были осуждены за совершение сразу нескольких тяжких преступлений.

Подозреваемых конвоировали к месту заключения, когда к ним подошло несколько журналистов. Среди представителей СМИ были трое киллеров, которые использовали поддельные удостоверения репортеров, чтобы подобраться к своим жертвам.

После расправы все участники покушения сдались властям. Ранения также получили полицейский и журналист. Застреленный наемными убийцами Атик Ахмед в марте был приговорен к пожизненному сроку за похищение людей, вымогательства и убийства.

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