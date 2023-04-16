«Начну с уколов, потом лягу под нож»: Колдун поделился планами сделать пластику

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 38

Дмитрий Колдун признался в планах лечь под нож пластического хирурга

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Певец в отличие от звездных коллег пока что избегает косметических и хирургических процедур, однако не исключает их в будущем.

Певец Дмитрий Колдун, которого корреспондент 5-tv.ru встретил среди гостей форума «Эстетическая медицина будущего. Тренды 2023», признался, что в будущем обязательно обратится к услугам пластических хирургов.

«Начну, наверное, с уколов, потом лягу под нож. Посмотрим, что из этого получится, все мы это увидим. Главное, чтобы дети узнали и не испугались», — сказал артист.

Пока же 37-летний певец не считает необходимым прибегать к услугам хирургов и косметологов. Колдун признался, что неловко чувствует себя на форуме среди «аппаратов, которые выглядят, как автомойки». По словам певца, они ассоциируются у него с чем угодно, только не с красотой.

При этом Колдун отметил, что не так уж несведущ в тенденциях современной индустрии красоты. Кое-что о них он узнает от своей супруги.

«Сам я не пользовался, хотя у меня дома есть ультразвуковой пилинг и еще какие-то штуки, какие-то ампулы, но я пока еще не готов. Жена моя — врач, она в этом разбирается, пользуется. Я пока еще не пристрастился к этому», — заявил певец.

Четвертый Международный научно-образовательный форум с онлайн-трансляцией «Эстетическая медицина будущего. Тренды 2023» прошел в Цифровом деловом пространстве. Мероприятие собрало сотни ведущих специалистов отрасли, а гостями форума стали многие российские звезды кино и шоу-бизнеса.

Ранее 5-tv.ru рассказал о подробностях личной жизни Дмитрия Колдуна, который из-за плотного гастрольного графика редко видится с семьей.

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