Колдун о влиянии гастролей на семейную жизнь: «Если вести себя нормально…»

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 278

Певец со своей супругой уже больше 20 лет.

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Толочко; 5-tv.ru

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Загруженный график Дмитрия Колдуна сказывается на его отношениях с женой. Певец поделился эксклюзивными подробностями своей личной жизни с 5-tv.ru на юбилейном концерте Олега Иванова в Кремле.

Не для кого ни секрет, что бывший участник «Евровидения» Дмитрий Колдун постоянно разрывается между двумя странами: Россией и Белоруссией. В Москве у певца работа, а в Минске — жена с детьми. Из-за сложного рабочего графика певцу не так часто удается видеться с семьей.

«Гастроли укрепляют брак, если вести себя нормально, соблюдать семейные ценности», — объяснил Колдун.

Артист подметил, что некоторые его коллеги по цеху пользуются правилом 1000 километров, которое звучит следующим образом: измена своей половинке на расстоянии больше определенного километража не считается.

Сам же артист называет себя порядочным семьянином и не прибегает к подобным уловкам. Со своей супругой Викторией Дмитрий Колдун знаком еще со школьных лет, они вместе воспитывают двоих детей.

Певец признался, что самый тяжелый период в отношениях с женой настал в разгар пандемии. Тогда супруги начали ссориться на бытовой почве по любым мелочам. По признанию самого артиста, в тот момент он осознал, что постоянное совместное времяпрепровождение съедает отношения и даже может довести до развода.

Ранее 5-tv.ru писал, как фиктивный брак Винокура перерос в настоящую любовь.

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