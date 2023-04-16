«Красота — это счастье»: Гурцкая призналась в любви к косметическим процедурам

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 493

Певица Диана Гурцкая положительно относится к косметическим процедурам

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

По словам певицы, выглядеть красивой и ухоженной — это ее работа.

Певица Диана Гурцкая призналась, что прекрасно относится к косметическим процедурам и сама делает многие из них с удовольствием. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на форуме «Эстетическая медицина будущего. Тренды 2023».

«Отношусь (к косметическим процедурам. — Прим. ред.) прекрасно, потому что понимаю, что мы — дамы, девушки, женщины — должны выглядеть красиво. Вообще все должны выглядеть красиво, в этом и заключается счастье», — заявила певица

По словам Гурцкой, она не обращалась к услугам пластических хирургов для изменения внешности, но «все впереди, почему бы и нет». В то же время к «разным спа-процедурам, масочкам, кремам» артистка обязательно и с удовольствием прибегает.

«Я должна выглядеть красиво, потому что у меня есть мои зрители, моя сцена. Иначе нам нельзя», — подчеркнула звезда.

Гурцкая призналась, что косметические процедуры повышают ей настроение и вселяют уверенность в себе.

Четвертый Международный научно-образовательный форум с онлайн-трансляцией «Эстетическая медицина будущего. Тренды 2023» состоялся в Цифровом деловом пространстве. Мероприятие собрало сотни ведущих специалистов отрасли, а гостями форума стали многие российские звезды кино и шоу-бизнеса.

Ранее 5-tv.ru рассказал, когда и зачем певец Дмитрий Колдун намерен обратиться к услугам пластических хирургов.

+6° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
81.50
-0.18 90.16
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:45
Охота на охоту: как в Ленобласти борются с браконьерством
23:28
В Тобольске экстренно сел самолет с 73 пассажирами из-за стаи птиц
23:12
Билан поделился печальными новостями о своем питомце: «У него ВИЧ»
22:56
В Германии продолжаются протесты против накачивания Украины оружием
22:41
«Красота — это счастье»: Гурцкая призналась в любви к косметическим процедурам
22:25
В Судане продолжаются бои между военными и спецназовцами

Сейчас читают

«Красота — это счастье»: Гурцкая призналась в любви к косметическим процедурам
«Если кто и должен, то это он»: Спиркина подаст встречный иск к Кончаловскому
«Победа будет за нами!» — Казаченко трогательно выразил поддержку Отечеству
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео