Поддержка с воздуха: лучшее видео из зоны СВО за день

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 8

Российские силы продолжают оттеснять украинских боевиков все дальше от Донбасса.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Минобороны РФ опубликовало новые кадры из зоны специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

На первых кадрах — работа экипажей ударных вертолетов Ми-28. Летчики армейской авиации выполняют задачи по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники украинских боевиков. С поставленной задачей российские военные справились — были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника противника.

На следующих кадрах — боевая работа экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ка-52 и группы огневой поддержки армейской авиации Западного военного округа (ЗВО). Экипажи продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ, сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов и авиационной поддержки подразделений.

Стрелки групп огневой поддержки армейской авиации прикрывают вертолеты с воздуха, наблюдают за объектами и транспортом на земле, выявляют огневые точки противника во время патрулирования местности. Группы меняются несколько раз в сутки, чтобы без перерыва выполнять свои задачи в небе.

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