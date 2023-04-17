Актер Дмитрий Чеботарев стал отцом во второй раз: «Нас больше!»

Малышу дали необычное имя.

Актера Дмитрий Чеботарев поделился с поклонниками радостной новостью. Мужчина стал отцом во второй раз, и снова сына! Пара дала новорожденному оригинальное имя — Кай. В своем блоге мужчина отметил, что мальчик появился на свет 11 апреля. Теперь эта дата будет особенной для звездной семьи.

«Родился Кай Дмитриевич Чеботарев. Нас теперь четверо. Нас больше! Любви больше! Счастья больше! Спасибо, любимая, за чудеса в моей жизни! Спасибо, Кай, что выбрал нас!» — написал Чеботарев.

Дмитрий Чеботарев стал отцом во второй раз. Фото: Instagram* / chebotarev_dima

Поклонники актера назвали фото очень трогательным и оставили много положительных комментариев с поздравлениями.

«От души поздравляю с рождением сына и хочу пожелать крепких сил, чтобы вырастить и воспитать настоящего мужчину, опору и гордость своего сердца»;

«Ура! Дмитрий, от всей души поздравляю с тем, что ваша прекрасная семья стала еще больше, с еще большим количеством любви и счастья!»;

«Поздравляю вас и вашу семью! Растите здоровыми и счастливыми!» — написали подписчики.

Стоит отметить, что счастливых родителей поздравили также и другие знаменитости. Среди них оказались актриса Екатерина Шпица и футболистка российского клуба ЦСКА Юлия Мясникова.

К слову, актер женат на коллеге по цеху Елизавете Климовой с 2018 года. Уже в первый год их официальной семейной жизни появилась на свет дочь Иванна. Теперь семья счастлива рождению второго наследника.

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