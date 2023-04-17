Россиянин Даниил Медведев вошел в четверку лучших теннисистов мира

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До этого спортсмен располагался на пятой строчке. Что помогло ему подняться в рейтинге?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Россиянин Даниил Медведев вошел в ТОП лучших ракеток мира. Он поднялся с пятой на четвертую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Все потому, что ранее спортсмен дошел до финала сразу на пяти турнирах подряд — выиграл в Роттердаме, Дохе, Дубае и Майами, и только в одном решающем матче уступил победу испанцу.

На третьей строчке — обладатель рекордного рейтинга среди норвежцев Каспер Рууд, финалист двух турниров Большого Шлема. При этом у него всего на 15 очков больше, чем у Медведева. Второе место у 19-летнего испанца Карлоса Алькараса — самого молодого лидера в этом списке.

А звание первой ракетки мира по-прежнему у серба Новака Джоковича, даже несмотря на сенсационное поражение в 1/8 финала на турнире в Монте-Карло, где ОН проиграл итальянцу Лоренцо Музетти.

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