«Инфекций очень много»: врач об опасности новых клещевых вирусов в России

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 20

Вирусолог Крючков оценил опасность появления новых клещевых инфекций

Фото, видео: www.globallookpress.com / A. Hartl; ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев; 5-tv.ru

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Заражение ими может привезти к неизученным последствиям.

Какие инфекции могут передаваться через обычных клещей человеку? Ответ на этот вопрос эксклюзивно для 5-tv.ru дал вирусолог и иммунолог Николай Крючков.

По словам эксперта, недавние исследования выявили новые инфекции, заражение которыми может привести к пока еще не изученным последствиям. Он также добавил, что этой темой ученые занимаются уже около пяти лет.

«Сказать сейчас что-то определенное сложно. И их (инфекций. — Прим. ред.) значимость с точки зрения общественного здоровья, на мой взгляд, можно считать крайне минимальной», — заявил эксперт.

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Он также добавил, что новые инфекции могут вызывать долгосрочные последствия. Однако на сегодняшний день это лишь подозрение, а не установленный факт.

Крючков подчеркнул, что сейчас у ученых есть информация о двух заболеваниях, которые вызывают острую реакцию в организме зараженных людей. У заболевших поднимается температура, появляется ломота в мышцах. Однако иммунная система справляется.

«Инфекций очень много. Каждый год новых видов вирусов открывается многие десятки тысяч. <…> Бывают года, когда выявляются новые большие семейства вирусов», — отметил Крючков.

Он добавил, что часть из них могут быть связаны с появлением аутоиммунных или онкологических заболеваний. Для этого ученые изучают те известные недуги, что переносят клещи.

Также эксперт рассказал о самых распространенных и наиболее опасных в России клещевых инфекциях. К таковым он отнес энцефалит, сыпной и возвратный тифы, риккетсиоз и некоторые другие заболевания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как защититься от клещей и что делать при укусе.

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