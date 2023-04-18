МИД РФ объяснил Западу последствия милитаризации информационного пространства

Киберструктуры, стоящие на вооружении у властей США, саботируют принципы информационной безопасности.

США и их союзники создают риск вооруженных столкновений, занимаясь милитаризацией информационного пространства. Такое заявление в интервью РИА Новости сделал директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов. По словам эксперта, позиция Штатов не просто отступает, она в корне расходится с подходами большинства стран мира, в том числе и России.

По мнению Люкманова, наилучшим образом политику Вашингтона в области безопасности данных иллюстрирует так называемое киберкомандование. США применяют современные информтехнологии для диверсий, акций саботажа, блокировки неугодных серверов и отключения устройств от терминалов, пояснил представитель МИД.

«Это официально существующие структуры, которые используют „арсенал“ информационных технологий, доступ к этим технологиям, включая устройства связи обычных пользователей», — сказал Люкманов.

Эта политика Запада, полагает эксперт, приведет в конечном итоге к разрушению межгосударственных связей. В худшем случае результатом может стать прямое военное столкновение. Люкманов заострил внимание на потенциальной опасности тактики Штатов. Еще больше осложняется положение дел ликвидацией коммуникационных каналов между Вашингтоном и Москвой. У двух стран нет возможности в случае необходимости экстренно обсудить кризисную ситуацию.

Прежде появилась информация о масштабной проверке в Пентагоне. Глава Минобороны США Ллойд Остин поручил выявить слабые стороны системы безопасности штаб-квартиры ведомства. И предложить способы исправить недочеты в течение 45 дней. Работа началась, потому что накануне произошли утечки — около 100 документов, в которых расписаны боевые возможности Украины и детали разведданных, сразу несколько стран потребовали объяснений относительно прослушивания.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ на тему информационной безопасности.