«Смотреть не буду»: Сергей Шнуров честно высказался о творчестве певца SHAMAN

Знаменитость и сам знает, как создать настоящий хит. Получается ли это у других исполнителей?

В конце прошлого года рок-музыкант Сергей Шнуров взял творческий отпуск и на время прекратил публичную деятельность. Однако в свое 50-летие вокалист решился выйти в свет и даже согласился на интервью. В нем знаменитость не постеснялся выразить честное мнение по поводу прогремевшего исполнителя SHAMAN, который взорвал все чарты своими патриотическими песнями.

«Я слышал его, конечно. Мне это направление абсолютно не близко, но я понимаю, что все сделано довольно неплохо с точки зрения профессионала. Да, с точки зрения профессиональности SHAMAN крепкий парень, но это не мое кино, я его смотреть не буду», — рассказал певец в беседе с агентством ТАСС.

В том числе Шнуров поделился своим секретом завоевания публики. Он рассказал о некой формуле создания хита, способного запомниться миллионам слушателям. Оказывается, люди лучше реагируют на мелодии и слова, похожие на знакомый продукт. Это могут быть музыкальные фразы или речевые обороты. Такой узнаваемости должно быть в потенциальном хите около 80%.

«И 20% — чего-то неожиданного и нового. И вот так вот строится музыкальный хит. Люди должны думать, что они где-то это слышали, а потом: «О, так это же такой удивительный здесь поворот!» — заявил артист.

При этом музыкант отметил, что и сам строит свою работу по такой технологии. Это обязательное правило, которые является основой для всех популярных песен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, за что на Сергея Шнурова подали в суд.