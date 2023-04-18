Как наладить отношения с родителями, если они игнорировали в детстве?

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 20

Психолог Ахмедов назвал детское одиночество причиной тяги к уединению в будущем

Фото, видео: www.globallookpress.com / Annette Riedl; 5-tv.ru

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Иногда следует вернуться в прошлое, чтобы разобраться с настоящем.

Большинство психологических проблем появляются из-за определенных событий в детстве, поэтому прежде чем бороться с трудностями, важно найти их причину. Например, если ребенок постоянно находился в одиночестве, то в будущем ему станет труднее социализироваться. Особенно, если вынужденное уединение связано с холодными родителями.

Что делать в такой ситуации и как примириться с родными? На этот вопрос ответил психолог Илья Ахмедов в беседе с 5-tv.ru.

По его словам, в детские годы формируются взгляды и мироощущение уже будущей взрослой личности. Те модели поведения, с которыми ребенок сталкивается в начале, определяют его дальнейшие поступки.

«Если в детстве мы проводили много времени наедине с самим собой, по той или иной причине, вольно или невольно, то сегодня мы тоже стараемся находиться в неком таком либо изолированном пространстве, либо очень сильно боимся этого. Это две кардинальные стороны медали. И то и другое не очень гармоничная история», — объяснил специалист.

По мнение профессионала, для корректировки обеих крайностей важно понять, что подобное поведение бессознательно или интуитивно. Если человек понимает, что избегает одинокого времяпровождения или наоборот, прячется от социума ради уединения, то важно проанализировать насколько это на самом деле выгодно именно сегодня.

«Если мне это не выгодно, а часто это именно так: то нужно попробовать скорректировать это. То есть сознательно попытаться поменять свое отношение к этому. В работе с психологом, когда вы это проговорите, увидите, то это позволит вам попробовать немного поменять свое отношение к этому», — объяснил Ахмедов.

В том числе психолог рекомендовал провести работу с родителями. Можно мысленно вернуться в прошлое и обратиться к своему внутреннему одинокому ребенку. Постараться успокоить его и выразить сожаление, что он оказался в неприятной ситуации, где ему страшно и одиноко. Важно показать так называемому малышу, что теперь он не один, взрослая версия способна позаботиться о нем и никогда не оставит в похожем положении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как перевоспитать избалованного ребенка.

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