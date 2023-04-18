«Впереди 100 дней мира»: французы не оценили обращение Макрона и продолжили протесты

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Во Франции прошли новые протесты после выступления Макрона по пенсионной реформе

Фото, видео: Reuters / STEPHANIE LECOCQ; 5-tv.ru

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Речь президента перестали слушать практически сразу. Не помогли и обещания об увеличении зарплаты и выделении новых рабочих мест.

Францию охватила новая волна протестов. И произошло это после того, как к митингующим обратился Эммануэль Макрон. На улицах теперь идут шумные кастрюльные марши, в полицейских стреляют, пусть и из фейерверков, драки, поджоги. В общем обстановка накаляется, и доверие к президенту утрачено настолько, что теперь французам мало отмены пенсионной реформы, они хотят отменить самого Макрона. Что такого он сказал, узнала корреспондент «Известий» Екатерина Бабицкая.

Попытка успокоить граждан провалилась с оглушительным треском. Речь президента Макрона французы перестали слушать сразу же после его слов о том, что пенсионной реформе, из-за которой штормило страну, все же быть.

«Дорогие соотечественники, как вы знаете, в эту пятницу, 14 апреля, Конституционный совет утвердил в основном чтении закон о наших пенсиях, и поэтому я логично его обнародовал», — заявил Макрон.

Последующие за этим президентские обещания высоких зарплат, новых рабочих мест и прочих благ в обмен на повышение пенсионного возраста, французы уже не слушали. Видимо, как и слова Макрона о прекращении всех протестов за 100 дней.

«У нас впереди 100 дней мира, единства, амбиций и действий на службе Франции. Это наш долг, и я доверяю вам. Да здравствует Республика, да здравствует Франция!» — скандировал французский лидер.

И Франция ответила сплоченно и ярко. К парижанам, пристально следившим за трансляцией, присоединились жители остальных городов. Марш «пустых кастрюль» мигом перерос в поджоги и беспорядки. Повсюду горели баррикады из мусорных баков, клубы дыма смешивались со слезоточивым газом — протестующие обрушили весь гнев на полицию. Самые ожесточенные столкновения произошли в Лионе.

Компромиссов быть не может — гражданам Пятой республики нужна уже только отставка Макрона.

«Он должен отказаться от властных полномочий и бросить затею с проведением этой реформы. Хватит относиться к нам как к идиотам! Он должен уйти в отставку!» — высказалась местная жительница.

«Все зашло слишком далеко, нам нужно новое правительство. Я больше не хочу оправданий и уже ничего не жду от Эммануэля Макрона», — заявила еще одна протестующая.

А ведь президент был в полушаге от того, чтобы избежать подобного сценария и восстановить связь со своим народом, считает оппозиционный политик Мари Ле Пен.

«Объявив об отмене пенсионной реформы или референдума, Эммануэль Макрон мог бы сегодня вечером восстановить связь с французами. Он снова решил отвернуться от них и игнорировать их страдания», — прокомментировала она.

Регулярные погромы и драки с полицией станут нормой, пишет Le Figaro. Если верить опросам, проведенным изданием, так считают почти 90% французов. А впереди уже намечены новые официальные протесты. Так, 1 мая к французским бастующим присоединятся иностранные профсоюзы — эта демонстрация с участием «пролетариев всех стран» станет крупнейшей за всю историю Пятой республики.

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