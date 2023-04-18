Гений чистой красоты: перед Русским музеем помыли скульптуру Пушкина

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В Петербурге помоют более 80 памятников к теплому сезону

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Памятник очистили от загрязнений и промыли со специальным нейтральным средством.

К теплому сезону в Петербурге готовят даже памятники. Привели в порядок и ростовую скульптуру Пушкина на Площади искусств перед Русским музеем. Бронзовую поверхность очистили от загрязнений и законсервировали от повреждений, а затем помыли со специальным нейтральным средством.

Горожан призвали не кормить птиц в сквере рядом с монументом, чтобы дольше сохранить результаты профилактической работы реставраторов. Всего городским коммунальщикам предстоит очистить более 80 памятников.

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