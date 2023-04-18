Анатолий Шульев стал главным режиссером Театра им. Вахтангова

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Алексей Панков
Алексей Панков 31

За свою карьеру он успел поставить десять спектаклей.

Анатолий Шульев стал главным режиссером Театра им. Вахтангова

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Новым главным режиссером Театра имени Вахтангова стал Анатолий Шульев. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Отмечается, что творческая биография Шульева насчитывает десять театральных постановок, вошедших в репертуар Театра имени Вахтангова, Московского академического театра имени Маяковского, Московского драматического театра имени Пушкина.

«18 апреля директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок и директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества министерства культуры Российской Федерации О. В. Косарева представили коллективу нового главного режиссера. Им стал лауреат премии министерства культуры „Молодые дарования России“ 2015 года Анатолий Шульев», — отмечается в заявлении.

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Анатолий Шульев родился в 1989 году во Владикавказе. Он окончил Театральный институт имени Бориса Щукина (руководитель курса — Римас Туминас. — Прим. ред.). В 2015-м Шульев получил премию министерства культуры «Молодые дарования России 2015». Кроме того, он преподает на актерском факультете ГИТИС и ставит короткометражные картины, которые регулярно отмечаются наградами на различных фестивалях.

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