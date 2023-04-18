Ударный беспилотник ВСУ атаковал Донецк, обломки упали рядом со школой

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Предварительно известно, что устройство было произведено в США.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В Донецке сбит ударный беспилотник ВСУ. Об этом сообщают с места военные корреспонденты. Обломки дрона рухнули в Киевском районе неподалеку от здания школы, их сейчас изучает следственная группа.

По предварительным данным, устройство было произведено в Соединенных Штатах. Сбитый силами ПВО беспилотник был начинен поражающими элементами.

Тема:
Спецоперация
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