В Росавиации рассказали об опасном сближении Ил-76 и РС-12 над Самарой

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 78

Проведено служебное расследование в отношении лиц, допустивших ЧП в воздухе. Инцидент повлек волну увольнений.

В Росавиации рассказали об опасном сближении Ил-76 и РС-12 над Самарой

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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В Росавиаци рассказали, что в марте текущего года в небе над Самарой произошло опасное сближение между самолетом Минобороны РФ Ил-76 и воздушным судном авиакомпании «БайСкай» РС-12. Соответствующее информационное сообщение было опубликовано на сайте федерального агентства воздушного транспорта.

Уточняется, что инцидент произошел по вине диспетчера, который не соблюдал должного обслуживания движения в воздушном пространстве и утратил контроль над обстановкой.

Авиационный инцидент был исследован комиссией Росавиации. В ходе мероприятий удалось установить, что диспетчерский персонал допустил грубые нарушения во время исполнения своих обязанностей. Кроме того, было указано на отсутствие надлежащего контроля со стороны руководства и ошибки в организации рабочего процесса. В частности, были найдены недостатки при составлении плана дежурных смен.

Инцидент повлек за собой волну увольнений. Своих рабочих мет лишились глава самарского филиала «Аэронавигация Центральной Волги» и его заместитель. Также были уволены виновный в опасном мартовском сближении диспетчер и два диспетчера из руководящего состава, занимавшие должности в районном профильном центре.

Накануне, 17 апреля, появилась информация о поломке шасси у самолета L-410 во время взлета. Экипаж в составе пяти человек планировал совершать учебный полет. О пострадавших не сообщалось. По факту инцидента в якутском аэропорту проводятся проверки для установления причин случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минтранс спрогнозировал рост цен на авиабилеты в России на 30%.

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