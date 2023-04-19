Путин примет участие в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую» в Турции

Президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии поставки ядерного топлива на АЭС «Аккую». Об этом в эфире телеканала TRT сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Он также добавил, что мероприятие будет проходить 27 апреля, а российский президент примет участие в нем дистанционно — по видеосвязи.

«После доставки топлива этот объект получит статус атомного. Президент России Владимир Путин тоже примет участие в церемонии по видеосвязи», — сказал Эрдоган.

Заливка бетона под первый энергоблок «Аккую» прошла в апреле 2018 года, под второй — в июне 2020-го, третий блок строился в марте 2021-го. Это первая атомная электростанция в Турции. Запуск первого энергоблока запланирован в 2023 году. Строится АЭС в сотрудничестве с российской госкорпорации «Росатом».

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