История контрразведки: как «Смерш» боролся с немецкими шпионами в годы ВОВ
Корреспондент «Известий» рассказал о том, как работало правление контрразведки «Смерш» в годы ВОВ
Фото, видео: www.globallookpress.com / AlphaSpecnaz; 5-tv.ru
С момента создания отдела «Смерш» прошло 80 лет. За эти годы деятельность сотрудников подразделения стала центральной фигурой для различных мифов и легенд.
Их сотрудники внедрялись в секретные школы Абвера, вели высококлассные радиоигры и возглавляли атаки фронтовых пехотинцев — 80 лет назад было создано легендарное управление контрразведки «Смерш».
С того момента и до конца войны немцам не удалось сорвать ни одной операции Красной Армии, а о планах наших войск враг так ничего и не узнал. Корреспондент «Известий» Максим Прихода рассказал о героях того времени и тех, кто хранит память об их подвиге от забвения.
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