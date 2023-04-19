История контрразведки: как «Смерш» боролся с немецкими шпионами в годы ВОВ

С момента создания отдела «Смерш» прошло 80 лет. За эти годы деятельность сотрудников подразделения стала центральной фигурой для различных мифов и легенд.

Их сотрудники внедрялись в секретные школы Абвера, вели высококлассные радиоигры и возглавляли атаки фронтовых пехотинцев — 80 лет назад было создано легендарное управление контрразведки «Смерш».

С того момента и до конца войны немцам не удалось сорвать ни одной операции Красной Армии, а о планах наших войск враг так ничего и не узнал. Корреспондент «Известий» Максим Прихода рассказал о героях того времени и тех, кто хранит память об их подвиге от забвения.