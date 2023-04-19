История контрразведки: как «Смерш» боролся с немецкими шпионами в годы ВОВ

Эфирная новость 31

Корреспондент «Известий» рассказал о том, как работало правление контрразведки «Смерш» в годы ВОВ

Фото, видео: www.globallookpress.com / AlphaSpecnaz; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

С момента создания отдела «Смерш» прошло 80 лет. За эти годы деятельность сотрудников подразделения стала центральной фигурой для различных мифов и легенд.

Их сотрудники внедрялись в секретные школы Абвера, вели высококлассные радиоигры и возглавляли атаки фронтовых пехотинцев — 80 лет назад было создано легендарное управление контрразведки «Смерш».

С того момента и до конца войны немцам не удалось сорвать ни одной операции Красной Армии, а о планах наших войск враг так ничего и не узнал. Корреспондент «Известий» Максим Прихода рассказал о героях того времени и тех, кто хранит память об их подвиге от забвения.

+9° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
81.60
-0.03 89.57
-0.09
Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Китайский совет дня на среду,...

Последние новости

9:43
Дочь Вадима Волкова назвала истинную причину смерти актера
9:31
На все готовенькое: украинские беженки соблазняют мужей добрых британок
9:16
У театра Моссовета в Москве подожгли автомобиль — видео
9:04
ВСУ обстреляли Новую Каховку, есть раненые среди мирных жителей
8:53
История контрразведки: как «Смерш» боролся с немецкими шпионами в годы ВОВ
8:37
«Поролоновый зад»: Киркоров блеснул новой фигурой в обтягивающем трико

Сейчас читают

Обрюзг и подурнел: в седобородом Шепелеве тяжело узнать былого красавца
Актер из «Отряда особого назначения» Александр Тартышников умер на Украине
Как работают артиллеристы ВДВ: лучшее видео из зоны СВО за день
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео