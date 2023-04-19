«Раздражение огромное»: Басков рассказал о проблемах со кожей

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 732

Николай Басков рассказал о проблемах со кожей в начале карьеры из-за грима

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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На пути к славе Николай Басков не только много работал, но и страдал от проблем с кожей.

Российский певец, народный артист РФ Николай Басков в разговоре с журналистами на вечеринке, посвященной грядущей Церемонии вручения Премии телеканала RU.TV рассказал, через что ему пришлось пройти на пути к известности.

«Могу сказать, так как начинал свою карьеру в оперном театре, я столкнулся с косметологом еще в 19 лет», — рассказал певец.

Он добавил, что на пути к известности пришлось страдать не только морально, но физически.

«Тогда были такие краски, которыми нас красили при выходе на сцену, что было раздражение огромное все время после», — разоткровенничался Басков.

Он добавил, что в его молодости не было такой косметики, как та, что используется сейчас.

Ранее стилист Александр Наумко в беседе с раскрыл 5-tv.ru секрет идеального блонда Николая Баскова.

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