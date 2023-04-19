«Как можно мне отказать»: как HammAli & Navai уговорили Любовь Успенскую на совместный фит

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 320

HammAli & Navai записали совместный трек с Любовью Успенской

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Новый трек уже ждет своего часа. По словам артистов, он будет очень грустным.

Рэп-дуэт HammAli & Navai готовят совместный проект с певицей Любовью Успенской. Об этом они рассказали в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

По словам музыкантов, новый трек с народной артисткой будет очень грустным.

«Если у нас получится, мы поедем завтра на студию», — признался Наваи Бакиров.

Также он добавил, что композиция уже давно записана, осталось только съездить на студию.

На вопрос журналиста о том, как быстро легендарная певица Любовь Успенская согласилась с ними на дуэт, музыкант ответил, что сразу.

«Как можно мне отказать? Я еще не знаю ни одной девочки, которая бы мне отказала», — признался Наваи.

Кстати, у HammAli & Navai уже 29 апреля состоится концерт в Москве на площадке ВТБ Арена.

В марте 2021 года солисты группы объявили о распаде коллектива и начале сольного творчества, но уже летом того же года вновь продолжили выпускать совместные треки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Любовь Успенская впервые рассказала о своей «секретной» песне.

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«Как можно мне отказать»: как HammAli & Navai уговорили Любовь Успенскую на совместный фит

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