«Выбрал себе жену»: Басков отреагировал на слухи о романе с Успенской

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 139

Николай Басков опроверг романтические отношения с Любовью Успенской

«Выбрал себе жену»: Басков отреагировал на слухи о романе с Успенской

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Российский эстрадный певец между тем отметил, что найти свою любовь достаточно сложно.

Слухи и споры о романе Николая Баскова и Любви Успенской ходят уже давно. Сами артисты неоднократно сеяли почву для подобных обсуждений. На просторах интернета фанаты уже видели пикантные снимки поцелуя звезд. А после выхода совместной песни «Большая любовь» слушатели стали еще больше подозревать пару в романтических отношениях, пишут dni.ru.

«Телефон у меня не успокаивается. А все из-за Любы», — комментирует Басков.

Обе звезды уже были в браке, поэтому смогли вынести прошлые ошибки и научиться с ними справляться. Артистов связывает не только общее дело и сцена, но и котенок, которого Басков подарил Успенской в 2022 году. Однако сам Николай говорит, что слухи о романе являются ложью, они просто друзья.

«Любовь всегда по-родственному дышала в его адрес. А СМИ кричат, будто бы я уже выбрал себе жену и решил жениться на Успенской!» — признается артист.

Басков считает, что, если бы певица хотела, то давно бы уже была с кем-то. Да и Николай уже привык к холостяцкой жизни и связывать себя узами брака пока не намерен.

«Я хоть и завидный жених, но очень сложно найти свою любовь!» — говорит Басков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Николай Басков рассказал, почему до сих пор не встретил женщину мечты.

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