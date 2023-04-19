Автомобиль разлетелся на части в результате столкновения на МКАД
Водитель иномарки на полному ходу врезался в стоящий грузовик.
Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/AndrÃ© MÃ¤rz; 5-tv.ru
Крупная авария в Москве. На МКАД иномарка на полном ходу столкнулась с грузовиком. Он стоял на аварийке в левой полосе. По ней же на большой скорости двигалась легковушка. Водитель поздно заметил препятствие и не успел перестроиться.
От мощного удара машину буквально разорвало на части. Искореженную иномарку отбросило на соседнюю полосу, где в нее врезался еще один автомобиль.
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