Автомобиль разлетелся на части в результате столкновения на МКАД

Крупная авария в Москве. На МКАД иномарка на полном ходу столкнулась с грузовиком. Он стоял на аварийке в левой полосе. По ней же на большой скорости двигалась легковушка. Водитель поздно заметил препятствие и не успел перестроиться.

От мощного удара машину буквально разорвало на части. Искореженную иномарку отбросило на соседнюю полосу, где в нее врезался еще один автомобиль.