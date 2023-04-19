Автомобиль разлетелся на части в результате столкновения на МКАД

Эфирная новость 118

Водитель иномарки на полному ходу врезался в стоящий грузовик.

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/AndrÃ© MÃ¤rz; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Крупная авария в Москве. На МКАД иномарка на полном ходу столкнулась с грузовиком. Он стоял на аварийке в левой полосе. По ней же на большой скорости двигалась легковушка. Водитель поздно заметил препятствие и не успел перестроиться.

От мощного удара машину буквально разорвало на части. Искореженную иномарку отбросило на соседнюю полосу, где в нее врезался еще один автомобиль.

+15° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
81.60
-0.03 89.57
-0.09
Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Китайский совет дня на среду,...

Последние новости

16:00
Российские космонавты впервые в этом году вышли в открытый космос
15:53
СК проверит подозреваемого в педофилии блогера Лизогуба
15:45
Ситуация накаляется: к Киево-Печерской лавре прибыла полиция с оружием
15:35
«Средний палец»: визит главы Минобороны КНР в Москву оскорбил США
15:27
«Расцвели пышным цветом»: Песков напомнил о проявлениях нацизма на Украине
15:18
Россия и Таиланд отмечают 126 лет дружбы и сотрудничества

Сейчас читают

«Я выбрал себе жену!»: Басков ответил на вопрос о свадьбе с Успенской
Как пожарить шашлык и не получить штраф в 2023 году. Инфографика
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ
По следам Варвары Карауловой? Психиатр объяснил возможную причастность Треповой к теракту в Петербурге

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео