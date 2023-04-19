Андрей Турчак проверил работу по догазификации Алтайского края

Политик обсудил с властями вопросы газификации в республике.

Секретарь Генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак прибыл с рабочей поездкой в республику Алтай. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».

Там он побывал на заседании регионального штаба по газификации и принял участие в запуске газа в селе Майма. Оказалось, что у одной из многодетных семей именно в этот день в дом пришел долгожданный газ.

«Как многодетным им положена субсидия на газовое оборудование в размере не менее 100 тысяч рублей. Это минимальный порог господдержки для льготников, установленный по поручению президента», — говорит Турчак.

Он также добавил, что все это было выполнено: из бюджета пришло 54 миллиона рублей, а все оборудование — российского производства. Уже в апреле возможность подключения к газу получили еще 86 домовладений в Майме.

Кстати, на встрече штаба был подписан протокол, который сильно убыстряет процедуру от подачи заявления до техприсоединения.

«По мере прихода магистрального газа, мы ее (программу — прим.ред) и дальше будем развивать на территории республики», — заключил Турчак.

Согласно планам новой программы региона, до 2025 года будет построено еще около 600 километров межпоселковых газопроводов и распределительных сетей, а газ появится в 14 населенных пунктов Майминского и Чемальского районов и в 13 микрорайонов Горно-Алтайска.

11 июня 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Согласно ему, прокладку газопровода до границ земельных участков теперь будет осуществлять единый оператор газификации без привлечения средств граждан. Им останется оплатить только прокладку газопровода внутри участка и приобрести необходимое газовое оборудование.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в «Единой России» предложили компенсировать затраты россиян на газификацию.