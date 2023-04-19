Красотой не взять: рэпер Navai выдвинул главные требования к девушкам

Сердца артиста до сих пор свободно, потому что нет подходящей кандидатуры. У кого есть шансы покорить знаменитость?

Солист рэп-коллектива HammAli&Navai Наваи Бакиров при выборе женщин руководствуется не внешностью. Для артиста важно, чтобы избранница была на одной волне с ним, а это не просто. О том, какие критерии артист выдвигает к избранницам и почему им сложно соответствовать, он рассказал в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

Первое и главное требование, которое осложняет поиск женщины для знаменитости, — чувство юмора. Причем шутить важно уметь в самой жесткой форме, как это выходит у самого рэпера.

«Самое главное, чтобы девушка умела очень-очень-очень грубо шутить. Я очень люблю черный юмор, поэтому я и один. Да, очень сложно найти подходящего человека. Допустим, я люблю угорать с девушкой. И общаться с ней так же, как и со своими друзьями. Считаю, что отношения хорошие строятся именно тогда, когда ты с человеком дружишь, а не просто когда пьете, спите, гуляете, отдыхаете и так далее», — подчеркнул артист.

Во-вторых, добавил певец, в его жизни есть место только искренним девушкам. Это ценнее, чем, к примеру, отсутствие плохих привычек — главное, не скрывать грехи и не выдавать себя за культурного человека, если им не являешься, подчеркивает собеседник.

«Я всегда девушкам объясняю, говорю: „Будь со мной, пожалуйста, такой, какая ты рядом со своей лучшей подругой. Если ты материшься — матерись, куришь — кури“. И тогда все классно», — уверяет Наваи.

А вот типаж для знаменитости не так уж и важен — предпочтений в сторону блондинок или брюнеток артист, к примеру, не делает.

«Моего сердца хватит на всех. <…> Я не считаю, что есть некрасивая девушка», — отметил рэпер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как HammAli & Navai уговорили Любовь Успенскую на совместный фит.