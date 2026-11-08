«Я бы из профессии ушла»: Артемьева может бросить актерство из-за одной ошибки

Артемьева заявила, что может уйти из профессии из-за однообразных ролей

Однообразные роли могут заставить заслуженную артистку России Людмилу Артемьеву уйти из профессии. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на съемках комедийного сериала «Роддом».

По словам актрисы, она старается внимательно выбирать предложения и не хочет становиться заложницей одного удачного образа. Артемьева призналась, что постоянное повторение одной и той же роли быстро лишило бы ее интереса к работе.

«Если бы я на это подсела, то я бы из профессии ушла, скучно, и заплевали бы меня зрители тоже», — говорит она.

Сейчас Артемьева работает над новым проектом — комедийным сериалом «Роддом», премьера которого запланирована на 2027 год. Актриса исполняет роль главного врача Анны Ивановны.

По сюжету ее героиня не одобряет решение дочери связать жизнь с медициной. Девушка мечтает стать акушером, как мама, однако Анна Ивановна уверена, что ей не место ни в профессии, ни в ее роддоме.

Кате предстоит доказать свою профессиональную состоятельность и найти общий язык с коллективом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.