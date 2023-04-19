«Упаси меня от этого подальше»: Барановская о музыке и актерском искусстве

|
Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 57

Юлия Барановская призналась, что не хотела бы стать певицей

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

После скандального развода с футболистом Андреем Аршавиным карьера телеведущей пошла в гору. Готова ли она попробовать себя в других творческих сферах?

Музыкальная карьера исключена, а актерская — под вопросом. О ближайших планах на будущее Юлия Барановская поделилась на вечеринке, посвященной грядущей Церемонии вручения Премии телеканала RU.TV.

По мнению ведущей, у нее нет особых музыкальных способностей, чтобы попробоваться в качестве певицы. Она считает себя талантливой в телевизионной среде.

«Петь нет! <…> Упаси меня от этого подальше!» — воскликнула Барановская.

А об актерской карьере телеведущая задумывается. Но чаще ей поступают предложения сняться в проектах в роли самой себя.

«Ведь это профессия. Это серьезная профессия. И нужно учиться. У меня этого образования нет. Но в этой сфере мне всегда интересны эксперименты. Если режиссер на кастинге принимает решение, что ему это подходит, значит я на это соглашусь», — делится Барановская.

Ранее 5-tv.ru писал, как Барановская подходит к выбору партнера.

+15° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
81.60
-0.03 89.57
-0.09
Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Китайский совет дня на среду,...

Последние новости

16:00
Российские космонавты впервые в этом году вышли в открытый космос
15:53
СК проверит подозреваемого в педофилии блогера Лизогуба
15:45
Ситуация накаляется: к Киево-Печерской лавре прибыла полиция с оружием
15:35
«Средний палец»: визит главы Минобороны КНР в Москву оскорбил США
15:27
«Расцвели пышным цветом»: Песков напомнил о проявлениях нацизма на Украине
15:18
Россия и Таиланд отмечают 126 лет дружбы и сотрудничества

Сейчас читают

«Я выбрал себе жену!»: Басков ответил на вопрос о свадьбе с Успенской
Как пожарить шашлык и не получить штраф в 2023 году. Инфографика
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ
По следам Варвары Карауловой? Психиатр объяснил возможную причастность Треповой к теракту в Петербурге

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео