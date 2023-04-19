Выставки и лекции прошли по всей России в День памяти о геноциде в годы ВОВ

В России День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. По всей стране проходят выставки, уроки в школах и вузах, посвященные тем чудовищным событиям: массовым убийствам, пыткам, экспериментам над детьми.

По данным российской академии наук, от зверств нацистов на оккупированных территориях СССР погибли свыше 16 миллионов мирных граждан и пленных красноармейцев. В их честь первый в России мемориал будет установлен в Гатчинском районе Ленинградской области. Открыть его планируется 22 июня 2023 года.