Выставки и лекции прошли по всей России в День памяти о геноциде в годы ВОВ

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От зверств нацистов в то время погибли свыше 16 миллионов человек.

Фото, видео: © РИА Новости /Денис Абрамов; 5-tv.ru

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В России День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. По всей стране проходят выставки, уроки в школах и вузах, посвященные тем чудовищным событиям: массовым убийствам, пыткам, экспериментам над детьми.

По данным российской академии наук, от зверств нацистов на оккупированных территориях СССР погибли свыше 16 миллионов мирных граждан и пленных красноармейцев. В их честь первый в России мемориал будет установлен в Гатчинском районе Ленинградской области. Открыть его планируется 22 июня 2023 года.

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